Cofidis zegeviert opnieuw in Ster van Bessèges: Benjamin Thomas soleert in Franse heuvels

én de Het venijn van de derde etappe in de Ster van Bessèges zat opnieuw in de staart. In de laatste 15 kilometer legden de Col des Brousses en de Col de Trelis (6,5%) de waardeverhoudingen bloot.



Onder anderen man-in-vorm Mads Pedersen plooide bij de tempoversnelling van Michael Valgren. Op de laatste beklimming versnelde de Deen in opdracht van zijn kopman Alberto Bettiol.



De Italiaanse ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen bedankte zijn modelploegmaat en glipte mee de aanval in. Daar kreeg hij het gezelschap van Benjamin Thomas en Tobias Halland Johannessen, die gisteren ook al derde werd.



In de achtervolging sloeg het noodlot weer toe voor de Ineos Grenadiers. Kopman Richard Carapaz misrekende zich in de venijnige laatste afdaling en vloog uit een scherpe bocht. De olympische kampioen klauterde wel weer op zijn fiets om de etappe te voltooien.

Bij het aanvalstrio was het de nieuwe aanwinst van Cofidis, Benjamin Thomas die zijn pistebenen in de verf kon zetten. De tempobeul zwaaide zijn collega-aanvallers op een stukje vals plat uit en kwam solo over de finish.

De thuisrijder mocht de Souvenir Raymond Poulidor én de leiderstrui in ontvangst nemen. Achter hem slaagde Alberto Bettiol er nog in om de beloftevolle Tobias Halland Johannessen van Uno-X Pro Cycling Team opnieuw naar de derde plaats te verwijzen.