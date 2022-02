Chinese president Xi Jinping heeft de 24e Winterspelen geopend

De Winterspelen 2022 van Peking zijn officieel geopend. Dat gebeurde door de Chinese president Xi Jinping aan het einde van een bijna twee uur durende en sobere openingsceremonie waarin geen sterren, professionele zangers of dansers te zien waren. Zowat 3.000 figuranten, vooral studenten en gewone burgers, verzorgden de show.

In de Chinese hoofdstad en op twee andere competitiesites (Yanqing en Zhangjiakou) staan de komende weken, tot en met 20 februari, vijftien sporten, onderverdeeld in 109 nummers, op het programma. Zo'n 2.900 atleten komen in actie.

België wordt vertegenwoordigd door 19 atleten in 9 sporten. Kunstschaatsster Loena Hendrickx en alpineskiër Armand Marchant droegen de Belgische vlag binnen in het Vogelneststadion, waar in 2008 ook de openingsceremonie voor de Zomerspelen plaatsvond. Peking is de eerste stad die zowel Zomer- als Winterspelen mag organiseren.