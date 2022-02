Casse neemt afscheid van coach Van der Ham: "Hij heeft me gevormd, maar ik kan nog veel groeien"

Niet alleen voor Casse, maar ook voor de hele judofederatie was Van der Ham belangrijk. "Hij legde mee de fundamenten van de huidige structuur", weet Casse. "Samen met Damiano Martinuzzi bood hij de judoka's een zo breed mogelijke ondersteuning."

"De verandering van vandaag moeten we ook zien als een opportuniteit. Judo is zo veelzijdig en er zijn nog heel wat aspecten waarin ik kan groeien. Een nieuwe coach, die complementair is aan Damiano, en die met een verfrissende kijk nieuwe ideeën lanceert, kan de ontwikkeling van mij en de andere judoka’s binnen Judo Vlaanderen voortzetten."

"Ik ben zeer dankbaar voor de uitstekende en succesvolle samenwerking met Mark, maar ik kijk ook vol goede moed naar de toekomst, met vertrouwen in mezelf en in Judo Vlaanderen", concludeert Casse, die zich aan het voorbereiden is op de Grand Slam van Tel Aviv.