Belgian Cats zijn vertrokken naar VS: "Met angst voor corona"

Geen Julie Vanloo vanmorgen op de luchthaven van Brussel. Een positieve coronatest gisteren was de boosdoener. Coronavrees was er ook rond Emma Meesseman. Dinsdag speelde ze in de EuroLeague tegen Salamanca. Bij Meessemans team Jekaterinenburg ontbraken in dat duel liefst 6 speelsters door corona. "Iedereen was gisteren wel wat bang toen we getest werden. Je weet gewoon niet meer wanneer je het virus zal oplopen", vertelt Antonia Delaere.

"Mentaal goed voorbereid op lastige trip"

In de VS krijgen de Belgische basketbalvrouwen niet het beste speelschema voorgeschoteld.



3 wedstrijden in 4 dagen. Bovendien moeten de Cats na de clash tegen de VS het vliegtuig nemen naar de Dominicaanse Republiek, waar ze hun laatste match afwerken tegen Rusland. Waarom? Omdat het vaccin van de Russinnen niet erkend wordt in de VS.



Het wordt dus een zware trip voor de Cats. "We weten het al een tijdje, dus we zijn er mentaal goed op voorbereid. Al blijft het wel bizar hoe de (internationale basketbalfederatie) FIBA dit heeft geregeld", zegt Delaere.

"We zullen er het beste van maken. Hopelijk kunnen we tegen Puerto Rico meteen een goede prestatie neerzetten."





Ondanks het vele gereis behoudt Delaere een positieve mindset. "We maken veel kans om ons te kwalificeren. Bovendien spelen we tegen de VS, dat is een droomaffiche voor iedereen."