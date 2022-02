BEKIJK: Armand Duplantis verbetert zijn eigen wereldrecord in het polsstokspringen net niet

6m18. Over die hoogte moest Armand Duplantis om zijn eigen wereldrecord te verbeteren in Berlijn.



Nadat de Zweed zich met 6m03 verzekerd had van de zege, waagde hij 3 pogingen op 6m19. Bij zijn 3e poging leek de lat even te zullen blijven liggen, maar viel ze alsnog.

"Ik kan echt niet zeggen waar mijn grenzen liggen. Maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat ik hoger kan dan mijn huidige wereldrecord", zei de 22-jarige Duplantis vorige week. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer zijn woorden realiteit worden.