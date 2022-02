Zijn de shorttrackers verlost van fysieke ellende? "We zijn de referenties kwijt"

"We zijn de referenties kwijt, zeker voor Hanne", vertelt Pieter Gysel, bondscoach van de shorttrackers, over het verwachtingspatroon.

"Hanne heeft gesukkeld met een hersenschudding en heeft nooit echt op topniveau kunnen rijden. Haar vorm is gewoon goed, maar het is de vraag of ze voldoende routine heeft op het allerhoogste niveau."

"We kunnen dat wel nabootsen op training, maar als het om de knikkers gaat tegen mensen met wie je niet dagelijks traint... We moeten zien hoe dat uitdraait."

Hanne Desmet won zilver op de 1.000 meter op het WK. Dan mag je ambities koesteren.

"Maar ik wil me niet vastpinnen op een plaats of ronde", zegt de bondscoach. "Ze heeft de capaciteiten om ver te geraken, maar met hetzelfde niveau kun je tot de finale doorstoten of sneuvelen in de eerste ronde."

Broer Stijn Desmet kampte dan weer met een infectie aan zijn been. "Zijn vorm was enkele weken geleden niet goed, maar hij heeft de draad kunnen oppikken en deze omstandigheden liggen hem."