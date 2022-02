Van Tichelt over vertrek Van der Ham: "Grote verrassing, maar niet nefast voor Casse"

Ook het management van Casse liet al weten dat de judoka behoorlijk aangeslagen was van de beslissing van zijn coach.

“De tandem Marc van der Ham/Matthias Casse draaide heel goed”, weet ook Van Tichelt. “Het is jammer dat dat nu doorbroken wordt.”

Mark van der Ham verlaat na vijf jaar de Vlaamse judofederatie. “Een grote verrassing”, volgens ex-judoka Dirk van Tichelt, die nu als trainer bij Judo Vlaanderen werkzaam is.

“De volgende trainer kan van hem een nóg completere atleet maken. Dit is niet nefast voor de carrière van Casse. Elke nieuwe invloed die hij nog zal krijgen, zal zijn blik als topsporter verruimen.”

“Casse moet nu de knop omdraaien en zo min mogelijk treuren om wat geweest is. Alles wat hij geleerd heeft van Marc moet hij meenemen. Maar een andere trainer met een andere visie én nieuwe accenten kan opnieuw een surplus geven aan zijn carrière.”

Op zoek naar een opvolger voor Van der Ham

"We moeten dus niet te snel schakelen om die plaats meteen in te vullen. Een duidelijk plan en perspectief vooropstellen, is nu een must."

Het is koffiedik kijken naar een opvolger voor Van der Ham. "De nieuwe coach moet vooral in de trainersgroep passen", legt Van Tichelt uit. "Een trainerscel moet goed aan elkaar hangen. We springen vaak voor elkaar in de bres."

Of er iemand intern de rol van Van der Ham kan overnemen, is nog onduidelijk. “We moeten de gesprekken afwachten. Momenteel is er nog niks beslist."



Zelf lijkt Van Tichelt nog niet toe aan een job als hoofdcoach bij de senioren. “Daar heb ik zelfs nog niet over nagedacht. Het trainerschap bij de junioren bevalt me en ik heb heel wat ervaring op het senioren-niveau, maar ik zou graag nog wat willen groeien in mijn rol."

"Daarenboven is het leven als coach bij de senioren en een gezinsleven moeilijk te combineren. Je bent vaak meer dan 150 dagen per jaar weg van huis. Met twee kleine kindjes is dat geen ideale situatie."