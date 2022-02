Snowboard op de Olympische Winterspelen: programma, favorieten en Belg Evy Poppe

Snowboard staat garant voor spektakel op de Winterspelen. Wat moet je allemaal weten over de sport, naar wie is het uitkijken en wie neemt er deel voor België? Ontdek het hier in onze olympische snowboardgids.

Wat is snowboarden?

In het snowboarden sta je met beide voeten naast elkaar op een brede plank - het board - waarmee je over de sneeuw glijdt. Het snowboard hangt vast aan je snowboardschoenen met zogenoemde bindingen.



Als sport staat snowboard sinds de Winterspelen van 1998 in Nagano op het olympische programma. Toen stonden er bij de mannen en de vrouwen telkens 2 disciplines op het programma, maar dat aantal is intussen fors opgekrikt.



In Peking zijn er 5 disciplines voor zowel mannen als vrouwen en is er ook nog een gemengde wedstrijd.

De reuzenslalom:

In de parallelle reuzenslalom racen de snowboarders zij aan zij langs poortjes. Wie als eerste over de finish komt, is de winnaar.



In Peking zijn er individuele races bij de mannen en vrouwen, met kwalificaties en een finale. Tijdens de reuzenslalom halen snowboarders snelheden tot 70 km/uur.

De slopestyle:

In de slopestyle kunnen snowboarders al hun creativiteit kwijt. Ze glijden omlaag op een parcours vol met hindernissen, rails en sprongen terwijl ze allerlei "tricks" uitvoeren.



Een tijdslimiet is er niet en de snowboarders worden door een jury beoordeeld op hun tricks op basis van onder meer de hoogte van hun sprongen, de moeilijkheidsgraad, de uitvoering en de veelzijdigheid van hun run.

De halfpipe:

De halfpipe is een half cilindervormige baan die in een heuvel uitgegraven is. De 6 tot 7 meter diepe sneeuwpijp heeft een breedte van zo'n 18 à 20 meter, is 160 meter lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer 18 graden.



Snowboarders moeten in de halfpipe twee runs voltooien in de kwalificaties en drie runs in de finale, telkens telt de beste run. Een jury evalueert de hoogte van de sprongen, de moeilijkheidsgraad, de aaneenschakeling van tricks, de uitvoering en de landing.

De snowboardcross:

In de snowboardcross leggen maximaal 4 snowboarders tegelijk een parcours van 1 kilometer af. Er zijn wedstrijden voor mannen en vrouwen en in Peking staat er voor het eerst ook een gemengde race op het programma.



Voor elke race krijgt de best gerangschikte snowboarder een rood hesje. Hij of zij mag ook zijn startpoort kiezen. Tijdens de race springen de snowboarders over obstakels en is het zaak om zoveel mogelijkheid snelheid te behouden, want wie als eerste over de streep komt, is de winnaar.



De big air:

De big air-competite in Peking vindt plaats op 's werelds eerste en enige permanente big air-locatie. De snowboarders glijden vanaf een schans naar beneden en maken dan een sprong. In de lucht proberen ze zoveel mogelijk tricks uit te voeren om dan zo perfect mogelijk te landen.



Een jury kent maximaal 100 punten toe op basis van vijf criteria: moeilijkheidsgraad, uitvoering, hoogte, landing en stijl.

Waar vindt het plaats?

Het snowboarden tijdens deze Winterspelen vindt plaats op twee locaties. De big air-competitie wordt afgewerkt in Big Air Shougang, de permanante big air-installatie in Peking. De andere snowboardwedstrijden vinden plaats in het Genting Snow Park in Zhangjiakou, zo'n 220 kilometer van Peking.



Big Air Shougang biedt plaats aan een kleine 5.000 toeschouwers. In het Genting Snow Park kunnen op de verschillende locaties telkens 1.500 tot 2.500 fans de wedstrijden volgen.



Opvallend: het design van het slopestyleparcours is een ode aan de wereldberoemde Chinese Muur.

Wie zijn de favorieten?

Omdat er aan waaier aan disciplines is binnen het snowboarden die elk hun eigen vaardigheden vereisen, zijn er zelden atleten die medailles halen op meer dan één onderdeel.



In 2018 gebeurde dat welgeteld één keer: de Amerkaanse Jamie Anderson won goud in de slopestyle en zilver in de big air. Ook nu wordt de 31-jarige Anderson bij het kransje medaillefavorieten gerekend. Ze kan voor de 3e Winterspelen op rij goud pakken in de slopestyle.



In de snowboard cross bij de vrouwen is het uitkijken naar Eva Samkova (Tsj) en Michela Moioli (Ita). Moioli is de titelverdedigster, Samkova pakte het goud in 2014. Zij worden onder meer uitgedaagd door de Britse Charlotte Bankes, de wereldkampioene van 2021.



Ook in de gaten te houden is Ester Ledecka. De Tsjechische schreef bij de vorige Winterspelen geschiedenis door goud te pakken in het snowboarden (reuzenslalom) én het alpineskiën (super-G).



In de halfpipe wordt opnieuw veel verwacht van de Amerikaanse Chloe Kim. Kim werd bij de vorige Spelen op haar 17e de jongste goudenmedaillewinnares in het snowboarden. Daarnaast is ze ook de regerende wereldkampioene én de regerende X Games-kampioene.



Bij de mannen gaat de levende snowboardlegende Shaun White voor zijn 4e gouden plak in de halfpipe. De concurrentie voor de 35-jarige Amerikaan komt vooral uit Japanse hoek, met Ayumu Hirano en Yuto Totsuka. Ook de Australische drievoudige wereldkampioen Scotty James is een gevaarlijke klant.



In de snowboardcross lijkt het een open strijd te worden na het afscheid van tweevoudig olympisch kampioen Pierre Vaultier. Regerend wereldkampioen Lucas Eguibar is wellicht de grootste kanshebber voor het goud.



Voorts zullen ook de Amerikaan Red Gerard (slopestyle), de Canadees Sébastien Toutant (big air) en de Oostenrijker Benjamin Karl (reuzenslalom) van goud dromen.



Gerard en en Toutant zijn de titelverdedigers in hun discipline. De 36-jarige Karl is vijfvoudig wereldkampioen in de reuzenslalom, maar op zijn vorige twee Winterspelen moest hij tevreden zijn met zilver en brons. Voor hem wordt het wellicht de laatste kans op olympisch goud.

Shaun White

De Belg: Evy Poppe

Over de enige Belgische snowboarder in Peking is al heel wat inkt gevloeid. Het was Loranne Smans die voor België een quotaplaats afdwong, maar door de interne criteria van Sneeuwsport Vlaanderen was dat ticket voor Evy Poppe.



Poppe is zaterdag de eerste Belg die in actie komt op de Winterspelen. Voor de 17-jarige snowboardster staan dan de kwalificaties in de slopestyle op het programma. Later neemt ze ook nog deel aan de big-aircompetitie.



Evy Poppe kan ondanks haar prille leeftijd al mooie adelbrieven voorleggen. In 2020 won ze goud in de slopestyle op de Jeugdspelen. Nu mag ze voor het eerst proeven van het grote werk. Een plek in de finale halen, zou zonder meer knap zijn in dit sterke deelnemersveld.

Evy Poppe

programma Evy Poppe zaterdag 5 februari kwalificaties slopestyle zondag 6 februari finale slopestyle maandag 14 februari kwalificaties big air dinsdag 15 februari finale big air