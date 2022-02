Novak Djokovic schudt Servische president de hand: "Over 7 à 10 dagen kom ik met mijn versie van de feiten"

Het verhaal van Novak Djokovic werd in de aanloop naar de Australian Open breed uitgesmeerd in de pers. Djokovic is niet gevaccineerd, maar dacht dat hij met een attest dat een (vermeende) recente besmetting aantoonde toch in Australië toegelaten zou worden.

Het werd uiteindelijk een slag in de rechtbank, die pas op de vooravond van de Australian Open werd beslecht, in het nadeel van Djokovic. In zijn vaderland Servië was toen al dagenlang moord en brand geschreeuwd, ook door de president.

Djokovic werd daarom als een held ontvangen door Aleksandar Vucic. Zonder mondmasker en gewoon handen schuddend. "Bedankt voor je gevecht in Australië. Je nam het niet alleen op voor jezelf, maar voor het hele land."

De geruchten dat Djokovic zich sinds zijn terugkeer alsnog had laten vaccineren, werden tijdens de ontmoeting met de president niet bevestigd. "Over 7 à 10 dagen zal ik met mijn versie van de gebeurtenissen in Australië naar buiten komen."