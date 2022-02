Max Verstappen kroop voor het eerst sinds zijn wereldtitel weer achter het stuur van zijn RedBull. En dus mocht het wel iets speciaals zijn. Hij ging racen op een ijscircuit in Zell am See in Oostenrijk. Hij kreeg wel spijkers onder zijn Pirelli-banden. "Ik kan niet zo goed schaatsen als andere Nederlanders, maar ik heb mijn best gedaan", lachte hij achteraf.