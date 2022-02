Het kan nog amper misgaan: Canada komt op een zucht van het WK voetbal

Canada was jarenlang een meeloper in het internationale voetbal, maar dankzij een gouden generatie met spelers als Alphonso Davies, Jonathan David en Club-aanwinst Tajon Buchanan lijkt het nu plots wél zijn voet te kunnen zetten naast de grote jongens.

Canada is dan ook door de Noord- en Midden-Amerikaanse WK-voorronde geraasd, met nog geen enkele nederlaag in 11 matchen. Ook El Salvador zorgde voor weinig weerstand, ook al duurde het lang voor de bevrijdende treffer viel.

Recordinternational Atiba Hutchinson scoorde na 66 minuten (onwetend) met zijn rug en ex-Gent-speler Jonathan David maakte er in de slotfase op de counter 0-2 van.

Het was de 3e zege van Canada in 6 dagen tijd. Op 3 matchen van het einde telt het 8 punten voorsprong op Panama, dat als 4e voorlopig op een play-offplaats staat. De Canadeze vierden de zege in El Salvador al alsof ze hun tickets voor Qatar nu al kunnen boeken, maar mathematisch kunnen ze zich pas op 24 maart plaatsen tegen Costa Rica.