Hein Vanhaezebrouck: "Jammer van dat boegeroep, na die wissels hadden we nochtans 0 kansen"

AA Gent domineerde bijna de hele match tegen Club Brugge, maar toch flirt het met de uitschakeling in de beker na een 0-1-thuisnederlaag. "De jongens verdienen meer, dat is duidelijk."

"Mijn plaat is inmiddels grijs gedraaid", begint Hein Vanhaezebrouck zijn uitleg op de persconferentie. "Iedere week vertel ik hier hetzelfde." "Je creëert kansen, maar mist ze. Aan de overkant geef je dan onnodige doelpunten weg. De jongens verdienen meer, dat is duidelijk." Bij de Gent-aanhang had vooral Darko Lemajic de boter gegeten. Hij miste (niet voor het eerst) een enorme kans en werd uitgefloten bij zijn wissel. "Dat boegeroep door het eigen publiek vind ik heel jammer." "Mensen wijzen snel naar spelers die het misschien minder goed doen, maar in dat eerste uur kregen we wel kansen. Na de wissels hadden we er nog nul. Nul, hé! Tegen 10 spelers! Dat is eigenlijk mijn enige ontgoocheling."

"We moeten zondag stunten in Brugge om in de running te komen"

Tussen de lijnen door klinkt er bijna berusting bij Hein Vanhaezebrouck. "We moeten nu de knop omdraaien voor de competitie, waar we er nog slechter voor staan." "We hebben veel punten weggegooid in januari en moeten zondag bijna gaan stunten op Brugge om weer in de running te komen. Dat zal niet evident zijn", zegt de Gent-coach.

Lemajic mist voor open doel

Het doelpunt van De Ketelaere