Evy Poppe bijt de spits af voor ons land: "Het kriebelt, maar ik heb geen stress"

Zaterdag beginnen de Spelen al voor Poppe. Op de eerste dag komt ze in actie in de kwalificaties van de slopestyle.

Evy Poppe vertrok zaterdag naar Peking en verblijft in het atletendorp vlakbij het slopestyle-parcours. "Alles is supergoed georganiseerd", vertelt ze opgewekt.

Op de Jeugdspelen had je de generatie tot 18 jaar, hier is de top 30 van de wereld, de grote madammen. Alles is gewoon veel groter.

Na de slopestyle wacht later nog de big air. Poppe houdt net dat tikkeltje meer van de slopestyle, waar ze haar variatie kan laten zien.

Dat ze bovendien als eerste Belgische het podium betreedt, schrikt haar niet af. "Dat is een mooi moment. Ik vind het niet erg."

De openingsceremonie van morgen - vrijdag - laat ze aan zich voorbijgaan. Het sop is de kool niet waard. "Reken op een verplaatsing van 10 uur naar Peking. Dat kan niet, want 's anderendaags zijn de kwalificaties al."

"Ook de slotceremonie zal ik niet meemaken, want 24 uur na je laatste competitie moet je het land al verlaten."