Egan Bernal begint aan "zijn moeilijkste race": "Ik kom terug, let's rock"

Bernal begint zijn post op Instagram door al zijn blessures nog eens te overlopen. "11 ribben, een dijbeen, een kogelgewricht, twee ruggenwervels, een middenhandsbeentje, mijn duim, ...", somt hij zijn breuken op. Hij verloor ook een tand en zijn beide longen raakten geperforeerd.

"Gisteren onderging ik mijn laatste grote operatie en alles lijkt goed te zijn gegaan", schrijft hij. Ook het ziekenhuis laat weten dat de operatie aan zijn nekwervelkolom goed verlopen is. Hij zou ook de dienst intensieve zorgen hebben mogen verlaten.

"Ik was bijna dood, maar eigenlijk ben ik dankbaar dat God me deze beproeving laat doormaken", schrijft de renner nog. "Dit is mijn moeilijkste race."

"Nu begint mijn revalidatie. Ik kom terug. Let's rock", voegt Bernal nog toe. Er is door Bernal of zijn team nog niet gecommuniceerd over de duur van zijn revalidatie.