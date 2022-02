Dylan Groenewegen wint eerste keer voor nieuwe ploeg in Saudi Tour

Een sprintersetappe zoals er 13 in een dozijn zijn? Alleszins niet vandaag, want het eerste deel van de 3e rit in de Saudi Tour mondde uit in een waaierspektakel.

De accordeon plooide echter weer dicht toen de wind minder gunstig stond en daarna begon het peloton aan een langzame trektocht richting de finish.

Na wat randanimatie van Anthony Turgis werd de rode loper uitgerold voor de hoofdact, maar het treintje van Lotto-Soudal draaide in de slotkilometer in de soep.

Dylan Groenewegen kon het wiel van zijn nieuwe ploegmaats wel vasthouden en snelde overtuigend naar de zege, al begon hij vrij vroeg te juichen op de oplopende finish.

Een man-tegen-mangevecht met Caleb Ewan zat er niet in. De Australiër had nog een puike remonte in huis, maar strandde op een ereplaats en op een zucht van de leiderstrui. Die blijft van Santiago Buitrago.