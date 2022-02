Debjani pakt na outdoor nu ook indoorrecord op de 1.500 meter

De 31-jarige Debjani heeft een puike prestatie neergezet in Tsjechië. Onze landgenoot liep zijn 1.500 meter in 3'36"38, daarmee deed hij bijna een seconde beter dan het vorige record dat Pieter-Jan Hannes in 2015 in Birmingham liep.

Debjani werd met zijn tijd tweede in de wedstrijd en zijn nieuwe toptijd bedraagt de vijfde wereldjaartijd. De Belg liep zo ook meteen het minimum voor het WK indoor dat van 18 tot 20 maart georganiseerd wordt in Belgrado.

Eerder plaatste ook Julien Watrin zich al voor dat WK op de 400 meter.