Dankzij sterke Anthony Davis knopen LA Lakers na 3 nederlagen weer aan met de zege

LeBron James miste vannacht zijn 4e wedstrijd op rij met een knieblessure, de vorige 3 matchen gingen de LA Lakers telkens onderuit. Ook voor eigen volk tegen Portland was het vannacht spannend, maar de thuisploeg trok uiteindelijk aan het langste eind: 99-94.



Dat de Lakers wonnen, was in grote mate te danken aan Anthony Davis, die 19 van zijn 30 punten in het laatste quarter maakte. Ook 7 van zijn 15 rebounds plukte hij in het slotkwart. "Ik was vastberaden om een einde te maken aan de reeks nederlagen", aldus Davis.



Met 25 zeges en 27 nederlagen staan de Lakers momenteel op de 9e plaats in de Western Conference, goed voor een plaats in de play-ins. "Ons doel aan het einde van het seizoen? Fit zijn", zegt Carmelo Anthony (24 punten). "Maar ik zou toch ook wel liever wat hoger staan in de stand."