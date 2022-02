Bryan Coquard klopt Mads Pedersen in puncher-duel in de Ster van Bessèges

Het stond in de sterren geschreven: de tweede rit in de Ster van Bessèges zou pas in de laatste kilometer losbarsten.

En zo geschiedde: de ploegen van de pure punchers hielden het peloton bij elkaar tot aan de voet van de laatste hellende kilometer.

Daar opende Mads Pedersen de debatten. De ex-wereldkampioen blaakte van het vertrouwen na zijn overwinning gisteren en probeerde iedereen te versmachten met een vroege punch.

Hoogmoed? De Deen van Trek-Segafredo kon zijn inspanning niet doortrekken tot aan de streep. Hij kreeg in de laatste honderd meter het gezelschap van de thuisrijder Bryan Coquard (Cofidis).

Het duo stevende schouder aan schouder op de finish af. Maar het was Coquard die zich nog net voor Pedersen over de streep kon slingeren.

Geen twee op twee voor Mads Pedersen dus. De snelle man van Trek-Segafredo blijft wel aan de leiding van de Franse rittenkoers.

De 22-jarige Noor Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) kwam als derde binnen. Onze 25-jarige landgenoot Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB) dook nog knap de top 8 in.