Belgian Lion Jonathan Tabu komt Limburg United uit de nood helpen

Met de 36-jarige Jonathan Tabu haalt Limburg United tonnen ervaring binnen. De guard won jaren geleden drie Belgische titels met Charleroi en speelde het voorbij decennium bij grote clubs in Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Hij telt ook 136 caps voor de nationale ploeg, alleen Christophe Begin (137) doet beter.



Tabu zijn laatste club was Châlons-Reims, waar hij eind vorig jaar als medical joker werd binnengehaald om de blessure van collega Belgian Lion Jean Salumu op te vangen.



Ook bij Limburg United wordt Tabu gehaald als depanneur, na de blessure van Casey Benson. Tabu, die een contract voor 2 maanden krijgt, komt in Hasselt alvast één bekend gezicht tegen: bij Alba Berlijn speelde hij in het seizoen 2014-2015 nog samen met Clifford Hammonds.



De eerste opdracht voor Tabu wordt komend weekend de dubbele confrontatie met Aalst in de halve finales van de Beker van België.