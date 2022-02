Tom Steels: "In deze periode moet een toptalent als Remco Evenepoel ook aan 90 procent kunnen winnen"

Remco Evenepoel zal gisterenavond met een glimlach in zijn bed gestapt zijn. De 22-jarige kopman van Quick Step-Alpha Vinyl droogde bij zijn eerste koersdag meteen iedereen af in de Ronde van Valencia. Ploegleider Tom Steels: "Op stage was hij al goed en als je in onze ploeg goed bent op stage, dan weet je ergens wel dat je klaar bent voor het seizoen."