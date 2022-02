Santiago Buitrago boekt in 2e rit in Saudi-Arabië zijn allereerste profzege

De golvende etappe van 163 kilometer, tussen de Taibah University van Al Ula en aankomstplaats Abu Rakah, werd gekleurd door een vlucht van drie. Daarin voor de tweede dag op rij de Noor Martin Urianstad en de Griek Polychronis Tzortzakis, en daarnaast ook de Nederlander Jeroen Meijers.



Het trio telde een maximale voorsprong van zo'n 4 minuten. De vlucht werd beëindigd door het werk van Lotto Soudal en Quick-Step Alpha Vinyl, waarbij Thomas De Gendt en Iljo Keisse de mouwen hoog opstroopten.



De aankomst van de 2e etappe lag bovenop een helling van 1,5 kilometer aan bijna 8 procent gemiddeld. Terwijl het peloton helemaal versplinterde op de steilste stroken, sloegen twee renners een kloof: de 22-jarige Buitrago en Andrea Bagioli van Quick Step-Alpha Vinyl.



Bagioli, die gisteren nog als laatste over de streep bolde na een val, was intrinsiek de snelste, maar liet zich in de luren leggen door Buitrago, die naar zijn eerste profzege knalde. Maxim Van Gils (4e) was de eerste Belg. Buitrago is meteen ook de nieuwe leider, met 7 seconden voorsprong op Caleb Ewan.