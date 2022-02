Roeselare laat zich niet in de luren leggen door Menen en is steviger leider

Menen hakte vorig weekend Maaseik nog in de pan met 3-1. In de West-Vlaamse derby tegen Roeselare konden de manschappen van Frank Depestele (ex-Roeselare) dat trucje niet herhalen.



Roeselare wervelde naar een 2-0-voorsprong. Na een felbevochten 3e set in het voordeel van Menen, maakte de leider het af. Roeselare zet eerste achtervolger Aalst nu op 5 punten.



In de staart van het klassement boekte Achel een vlotte 3-0-zege tegen rode lantaarn Borgworm.