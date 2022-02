Remco Evenepoel verklaart vroege zege: "Op training legde ik mijn beste waardes voor"

Wat een contrast met vorig jaar. Toen begon Remco Evenepoel na een horrorcrash met veel twijfels aan zijn seizoen in de Giro.



Nu staat hij er meteen, blinkend in de gele leiderstrui. "Ik kende de finale van deze etappe nochtans niet", vertelt Evenepoel.



"We hebben de rit enkel kunnen bekijken op Veloviewer. Maar ik wist wel waar ik mijn aanval moest plaatsen, namelijk op het lastigste stuk van de klim. En dat deed ik."

"Ik voelde me de hele dag vrij goed. Ook op het eind en ik had nog iets in de benen om een aanval te lanceren. Ik ging voluit tot boven, daarna was het een kwestie van het tempo vast te houden tot de finish."