Philip Mestdagh vindt nieuwe uitdaging bij Kortrijk Spurs: "Het is heel snel gegaan"

Philip Mestdagh was jarenlang coach van de Belgian Cats, maar vorig jaar belandde hij in een dip. Na zijn ontslag bij de nationale ploeg trok hij meteen naar een Franse eersteklasser, maar daar zei het lichaam al snel "neen".



Mestdagh duwde op doktersbevel de pauzeknop in, maar is nu weer klaar om erin te vliegen. En dat kwam op het goede moment voor Kortrijk, want de club besloot enkele weken geleden om na dit seizoen afscheid te nemen van Benny Mertens.



"Iedereen in de streek wist dat Philip na zijn moeilijkere periode weer beschikbaar was. Het nieuws deed de ronde dat hij klaar was voor iets nieuws. Dan zijn we direct op de kar gesprongen. En dan is het heel snel gegaan", zegt Sarah De Clerck van Kortrijk Spurs.

Voor ons was dit een ongelooflijke kans die we graag met beide handen wilden grijpen. Sarah De Clerck van Kortrijk Spurs

"Voor alle duidelijkheid: de komst van Philip heeft niets te maken met het vertrek van Benny Mertens. Benny is een fantastische coach, maar het was gewoon tijd voor een nieuwe wind. Op het moment dat we afscheid namen van Benny wisten we nog niks over de komst van Philip."



Kortrijk en Mestdagh waren er snel uit. "Voor hem is Kortrijk een logische keuze. Hij is een man van de streek. Dit is een ideale situatie om de draad weer op te pikken. Ook voor ons was dit een ongelooflijke kans die we graag met beide handen wilden grijpen."



"Philip is na zijn periode in Namen (in 2020, red) nog enkele maanden actief geweest in onze club, waar hij geassisteerd heeft bij de jeugd. Hij kent hier iedereen. Ook dat heeft meegespeeld in de snelheid van de onderhandelingen. Het is allemaal heel logisch."

Mestdagh: "Naar de top groeien van vrouwenbasketbal in België"

"Hoe kan het lopen in het leven? Door een dipje zit ik momenteel zonder club en toen de voorzitter mij gebeld heeft twee weken geleden was het eigenlijk snel in kannen en kruiken", vertelt Mestdagh bij zijn voorstelling. "Ik denk dat deze club naar de top kan groeien in het vrouwenbasketbal", klinkt hij ambitieus. "We willen het hier toch wat uitbouwen met een mix van de jeugd, de speelster die er al zijn en wat speelsters van buitenaf." "Of mijn dochters hier komen spelen? Dat denk ik niet, neen."

Met de komst van Philip Mestdagh stijgen ook de ambities van de club. "Philip zou niet naar hier gekomen zijn om in de middenmoot te eindigen. Het is onze bedoeling om een heel ambitieuze ploeg te hebben", zegt Sarah De Clerck.



De club wil volop inzetten op Belgisch talent. "Philip werkt zelf ook graag met Belgische speelsters. De goeie Belgische speelsters willen we hier hebben, misschien ook Belgen die nu nog in het buitenland spelen. Dat willen we ondersteunen met goeie buitenlanders, al zullen we zeker geen halve ploeg buitenlanders halen."



"Ons doel is om top 3 à top 4 te spelen en opnieuw Europees basketbal naar Kortrijk te brengen. Dat is de ambitie van zowel de club als van Philip."