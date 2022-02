Olympisch snowboardparcours is geïnspireerd op de Chinese Muur: "Ziet er fantastisch uit"

Het snowboarden en freestyle skiën vindt plaats in het Zhangjiakou Genting Snow Park. De Internationale Ski Federatie FIS is vol lof over het parcours. "Dit is wellicht het meest geavanceerde en meest adembenemende slopestyleparcours ooit. Er is heel goed nagedacht over het design", klinkt het.



"We wilden een creatief parcours ontwerpen met een link naar de Chinese cultuur. Daarbij was onze grootste uitdaging om de atleten te beschermen tegen de stevige westenwind", klinkt het bij de ontwerpers.



"En waar wil je schuilen voor de wind? Achter de muur, toch? Zo zijn we op het idee gekomen voor het design met de Chinese Muur. Eenmaal het probleem van de wind opgelost was, hebben we ons kunnen richten op de invulling van de omloop."



De atleten zelf zijn in elk geval onder de indruk van het design. "Het is fantastisch, met die Chinese Muur. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ze hebben zichzelf overtroffen", klinkt het bij de Nieuw-Zeelandse snowboarder Zoi Sadowski-Synott, op de vorige Winterspelen goed voor brons in de Big Air.



De Australische Tess Coady beaamt. "Het ziet er niet alleen geweldig uit, maar het is ook nog eens een heerlijk parcours om over te rijden", is Coady vol lof.