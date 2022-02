Kortrijk-kapitein D'Haene is scherp: "Dit is een schande voor de Jupiler Pro League"

De omstandigheden waren schrijnend voor KV Kortrijk. Door interlandverplichtingen, blessures, schorsingen en het feit dat wintertransfers niet mochten aantreden was het puzzelen voor Karim Belhocine. Er zaten voor het treffen met Antwerp slechts 4 spelers op de bank, waarvan zelfs 2 doelmannen.

De wedstrijd moest normaal op 26 december gespeeld worden, maar door een corona-uitbraak bij Antwerp werd er toen beslist om de partij uit te stellen.

"Ik ben vol ongeloof dat we die wedstrijd moeten spelen", vertelde Kristof D'Haene na het verlies tegen Antwerp. "We zijn vandaag maar met 2 bankzitters. In december hadden we 9 op 9 en dan wordt die wedstrijd uitgesteld."

"Als je kijkt naar de ploeg die op het veld staat en dan zo'n prestatie leveren... Een pluim voor onszelf. Dit is een schande voor de Jupiler Pro League. Bij mij kan het er echt niet in dat wij hier vandaag die wedstrijd moeten spelen. Maar dat is het nadeel van een kleine ploeg te zijn."

"Ik ben wel tevreden voor de ploeg. Als je kijkt hoe we gevochten hebbben, verdienen we het niet om hier vandaag te verliezen. Kortrijk krijgen ze niet klein. Zeker niet als je ziet hoe we vandaag karakter hebben getoond."