Kompany reageert op onvrede in kleedkamer van Anderlecht: "Dat de boel op scherp staat, is niet slecht"

"Ik kan me niet inbeelden dat zo'n dingen bij andere teams niet gebeuren", zegt de trainer van Anderlecht koeltjes. "Dat de boel op scherp staat, vind ik op zich niet slecht. Het ideale scenario is dat de groep het conflict zelf oplost. Dat is ook gebeurd."

"Hij geeft alles op training en toont veel inzet. Hij is een emotioneel persoon, maar ik laat dat mijn oordeel over hem niet beïnvloeden."

"Toen Benito werd gehaald, wist ik dat er op een keer wel eens een emotionele reactie kon volgen", reageert Kompany. "We kunnen nu blijven stilstaan bij wat er gezegd en geschreven is na de wedstrijd, maar ik kijk liever naar wat Raman al een heel seizoen doet."

En ook na de wedstrijd was er heel wat te beleven. Aanvaller Benito Raman liet duidelijk merken dat hij niet tevreden was met zijn rol als invaller.

Eupen een te duchten tegenstander

In de halve finales van de Beker treft Anderlecht Eupen. "Een ploeg met intrinsiek veel talent", vindt Vincent Kompany. "Plus het feit dat het een bekermatch is, maakt van hen een gevaarlijk tegenstander."

Anderlecht verkeert ook in een vormdipje. De ploeg pakte 0 op 6 in de competitie tegen Cercle en Union. Is het te afhankelijk van de grote jongens die met klasseflitsen het verschil moeten maken?

"Dat vind ik een zware uitspraak", aldus de coach. "Het verschil zit in de collectieve prestatie. We zijn niet altijd efficiënt omgegaan met onze mogelijkheden. Los van de wedstrijd tegen Union, creëren we nog altijd veel kansen. Dus ik heb vertrouwen in mijn jongens."