Biatlon op de Olympische Winterspelen in Peking: programma, favorieten en Belgen

Wat is Biatlon?

Biatlon is de combinatie van 2 disciplines in 1 race: langlaufen en schieten. Het ene vereist een ijzersterke conditie, het andere controle en stabiliteit.

Er zijn 6 onderdelen in het biatlon: individueel, sprint, achtervolging, aflossing, gemengde aflossing en de massastart.

In elk onderdeel langlaufen de deelnemers in "freestyle". In die stijl worden de skilatten in een V-vorm geplaatst: met de staarten dichter bij elkaar dan de tippen.

De atleten dragen tijdens het langlaufen een geweer op hun rug, goed voor 3,5 kg aan gewicht. Bij elke schietstand wordt dat geweer gebruikt om 5 targets vanaf 50 meter - liggend of staand - weg te knallen.

Voor elk gemist schot wordt de atleet bestraft met een strafronde van 150 meter of 60 seconden straftijd. Missen is dus uit den boze.