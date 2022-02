Bart Swings: "Afgesloten dorp in Peking? Uiteindelijk valt het wel mee"

Bart Swings bevestigt: de schaatshal in Peking is piekfijn, het ijs wordt elke dag sneller. Hij kijkt uit naar zijn eerste wedstrijd, al moeten de laatste restjes van zijn jetlag nog verteerd worden.

Swings: "Wakker worden is nog niet aangenaam, maar ik draai wel goeie nachten. Dat is belangrijk."

In Peking verblijven de atleten in een bubbel die hermetisch afgesloten is. "Uiteindelijk valt het wel mee. In andere olympische dorpen is dat net hetzelfde, maar dan is dat zogezegd voor de veiligheid."

Stress blijft er wel, al is "de grootste spanning" verdwenen. "Covid blijft wel hangen. Er komen nieuwe mensen binnen en buiten. Je moet voorzichtig blijven, maar ik ben intussen wel op mijn gemak in het dorp."

Ook daar klinken positieve geluiden. "De organisatie zit strak in elkaar. Het dagelijkse testen gaat heel vlot. We mogen niet klagen, want ook het eten wordt elke dag beter. En we kunnen fietsen op een klein baantje."