Was het nu een kalme wintermercato? "Clubs zijn voorzichtig, maar vooral niet bang om te zakken"

"Het heeft te maken met de vaststelling dat heel weinig clubs nog bang zijn om te zakken uit 1A", analyseert De Preter de Belgische kalmte. "De stand in de competitie is vrij duidelijk."

Het was een rustige mercato, of toch zeker in België, bevestigen advocaat Jesse De Preter en makelaar Gunter Thiebaut. Het duo heeft weliswaar drukke dagen achter de rug bij het regelen van (potentiële) transfers, maar veel deals bleven uit.

"Ze zijn banger geworden en vragen zich af of de economie het wel zal toelaten om later een meerwaarde te halen op een speler. Men is voorzichtiger geworden en beheert de budgetten als een goeie huisvader."

"Eerlijker? Alle transferperiodes zitten fout"

"Een speler is in de eerste plaats iemand met familie. Hij moet dan vertellen aan zijn gezin dat ze plots verhuizen."

Aangezien de topclubs weinig dure transfers hebben gedaan, zou dat moeten betekenen dat hun werk tijdens de zomer goed geweest is. We zullen aan het einde van het seizoen zien of het zo was.

Minder transfers zou ook de eerlijkheid in een competitie moeten verhogen. Of niet? "Als je het hebt over eerlijkheid, zitten alle transferperiodes fout."

"Het zou gezonder zijn om de transferperiodes te houden voor de start van de competities en correcties toe te staan tijdens de winter, bijvoorbeeld voor geblesseerde spelers. Dat moet men herbekijken."

Maar voorlopig lijken de paniekaankopen dus bevroren. "Het proces verloopt nu meer geobjectiveerd met data, maar uiteindelijk moet iemand beslissen en een technisch directeur wordt daar ook op afgerekend."

"Een ploeg als Union presteert bovendien door op een rationele en wetenschappelijke manier te werken. Dat zet andere ploegen aan om het ook zo te doen."