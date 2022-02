Stephen Curry neemt afscheid van dipje met glansprestatie tegen de Rockets

Stephen Curry speelde in januari duidelijk onder zijn niveau, toch zeker het hoge niveau dat hij sinds het begin van het seizoen had gehaald en dat hem tot topfavoriet voor de MVP-trofee bombardeerde. Maar op de slotdag van de maand pakte Curry toch nog eens als vanouds uit.

De Houston Rockets waren de gedroomde tegenstander voor een heropleving, want met 14 zeges zijn ze de slechtste ploeg van het Westen. Toch klampten de Rockets lange tijd aan.

In het laatste kwart stond Curry op. Hij maakte 21 van zijn 40 punten in de slotfase. Het dipje van Curry had wel geen invloed op de Warriors in januari, want zij boekten al hun 6e zege op een rij.