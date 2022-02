Sonck over transfers: "Miscasting van Sowah bij Club Brugge is soort kapitaalsvernietiging"

Aster stelde vast dat het al een paar jaar een rustige mercato lijkt. Al zorgen stress bij de clubs, hoogdringendheid om spelers te verschepen of ontevreden spelers toch nog altijd voor deals in die laatste uren. "Wat dat laatste betreft, kan ik uit eigen ervaring zeggen, dat een transfer in de winter doen niet zo evident is", gaf Sonck mee. "Ik zou dat nooit meer willen herdoen. Ook al speel je niet altijd bij je ploeg." De twee zagen bij Racing Genk Iké Ugbo (naar Troyes) en Carel Eiting (terug naar Huddersfield Town) vertrekken. "Het verhaal van Ugbo bij Genk kwam nooit van de grond", stelt Sonck. "Ik vond het al heel raar dat Cyril Dessers wegging. Die past bij Genk, heeft potentieel. Maar op een of andere manier worstelde die toch met vertrouwen. Vorig jaar botste hij op een goeie Onuachu, maar ergens denk je toch wel dat die zal weggaan. Zij het nu niet meer." Heeft Genk nu een spitsenprobleem, want Ugbo was de 2e man achter Onuachu? Sonck: "Er zijn wel nog een paar jongens bij de jeugd, maar voor hen is het te vroeg. Het niveau van de beloftecompetitie is niet het niveau dat nodig is. De beloften moeten snel in 1B spelen. De meest getalenteerde is Luca Oyen, maar dat is geen diepe spits. Andras Nemeth kan dat wel, misschien is dat de optie." Het contract van de Nederlander Eiting werd ontbonden. Sonck: "Hij is nooit een meerwaarde geweest. Dat is het verschil ook tussen in Nederland en België voetballen. Fysiek valt het in ons land toch tegen. En bij Huddersfield speelde hij ook niet altijd alles." Is de transferperiode van AA Gent mislukt? Sonck meent van niet: "Een paar van hun sterkhouders - Ngadeu en Tissoudali - zitten op de Afrika Cup en Vadis en Depoitre zijn niet fit. Als die terugkeren, zijn dat halve transfers."

"Sowah? Ik noem dat miscasting van Club Brugge"

Club Brugge verhuurde Kamal Sowah , zijn recordaankoop van 9 miljoen, aan AZ. "Dat is toch je fout toegeven?", vroeg Aster aan Sonck. "Dat is inderdaad veel geld, maar als je hem zag spelen bij OHL... Je denkt toch ook dat hij de competitie kent en dat het bij een betere club dan beter zal gaan." "Maar ik heb het er daarstraks met Karel Geraerts, te gast in Extra Time, over gehad: voetballen bij OHL of bij een topclub is helemaal anders. Dat is misschien moeilijk voor hem geweest." Aster wist ook dat Sowah bij OHL in een specifieke rol achter spits Henry speelde, maar zo liet Club hem niet spelen. Sonck beaamde: "Ik noem dat miscasting. Ploegen miskijken zich daar op. Je zoekt een bepaald profiel, je hebt dat dan, maar dan zet je hem niet op die plaats. Dan doe je aan een soort kapitaalsvernietiging." "Bij AZ zal Sowah in een 4-3-3 terechtkomen. Waar gaat hij daar spelen?"Aster weet het: "Op rechts zoals bij OHL misschien." Bij leider Union zien ze Deniz Undav op het eind van het seizoen naar Brighton gaan. De vorm van zijn eerste maanden is hij een beetje kwijt, oordeelde Aster. "Dat is normaal", wist Sonck. "Een speler kan niet een heel jaar op hetzelfde niveau presteren, tenzij die paar absolute toppers. Undav is geen uitzondering. Misschien zit hij nu in een dipje, maar het is belangrijk om richting play-offs top te zijn." (lees voort onder foto)

"Dembélé is het eigenlijk niet waard om voor Barça te spelen"

Ook het buitenland kwam aan bod. Bij Barcelona moeten ze de komst van Pierre-Emerick Aubameyang (van Arsenal) nog bekendmaken. Voor Ousmane Dembélé heeft Barça geen oplossing gevonden deze winter.



De Fransman wil zijn contract niet verlengen. Wat moet hij doen? Sonck: "Als ik in Barcelona ben, zou ik gewoon daar blijven. Dat is een jongen die alles heeft meegekregen van Moeder Natuur: snelheid, linksvoetig, rechtsvoetig."



"Maar als ik dan de verhalen hoor van de afgelopen jaren: tot 's nachts Playstation spelen, niet goed eten, blessures... Dan ben je er niet mee bezig en ben je het eigenlijk niet waard om bij zo'n topclub te spelen."



"Dat is jammer. Ik heb gelezen dat hij zijn levensstijl aan het veranderen is, maar voor Barcelona is het te laat, denk ik."



Rond Rode Duivels die einde contract zijn, genre Witsel en Denayer, zag je niets bewegen. "Die mannen zijn slim genoeg om te wachten", stelde Sonck. "Je moet niet transfereren om te transfereren. Als je wacht, komen er wel aanbiedingen. Clubs moeten geen transfergeld betalen, dan is het makkelijker om clubs

te kunnen kiezen.”



Aster en Sonck pakten nog 1 deal mee: Dele Alli van Tottenham naar Everton. Aster: "Die is sinds 2019 en de verloren Champions League-finale niet meer op niveau en helemaal weggezakt. Mourinho zei dat hij mentaal geen goesting meer had en onder Conte is het niet beter."



Sonck: "Wat is er gebeurd met die jongen? Dan zal het probleem niet bij de club en de trainers liggen, maar eerder bij zichzelf. Weet je wanneer ze gaan beginnen na te denken: als het gedaan is met hun carrière."