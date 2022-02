Shorttrack op de Olympische Winterspelen in Peking: programma, favorieten en Belgen

Wat is shorttrack?

Shorttrack was voor het eerst te zien op de Olympische Spelen in 1988, toen het nog een demonstratiesport was. Vier jaar later stond het voor het eerst op het officiële olympische programma tijdens de Winterspelen van Albertville.



De wedstrijden worden afgewerkt op een ovale ijsbaan met een lengte van 111,11 meter.



Zowel bij de mannen als de vrouwen staan de 500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter op het menu. Voor vrouwen is er ook nog een 3.-000 meter aflossing, bij de mannen is dat 5.000 meter. Nieuw op deze Spelen is de 2.000 meter gemengde estafette.

In een wedstrijd komen 4 tot 6 rijders samen aan de start. Wie als eerste finisht, is de winnaar. Omdat de snelheid hoog is en de ruimtes klein, levert shorttrack vaak knappe beelden op, dankzij spectaculaire inhaalmanoeuvres.



Contact tussen schaatsers is haast onvermijdelijk, maar wel streng gereglementeerd. Zo word je bijvoorbeeld bestraft wanneer je een andere rijders probeert te blokkeren. Valpartijen zijn schering en inslag in het shorttrack.