Sandrine Tas is onder de indruk: "Dacht wel dat de Chinezen er iets speciaals van gingen maken"

Sinds woensdag zit Sandrine Tas in Peking. Ze kon er al kennismaken met het olympische dorp en werkte haar eerste trainingen af in de schaatshal.

"Alles is hier heel groot, maar wel goed georganiseerd. Ik vind het helemaal prachtig", is Tas duidelijk onder de indruk. "Ik heb ook een mooie kamer en een goed bed. Ik ben hier gelukkig."

"De schaatshal is enorm groot. Ik heb nog nooit op zo'n gigantische ijsbaan geschaatst. Al had ik zoiets wel verwacht. Ik had een voorgevoel dat de Chinezen er iets speciaals van gingen maken. En dat hebben ze zeker gedaan."

Volgens Tas is de olympische ijsbaan nochtans niet geweldig snel. "Het is niet zoals een Thialf of Salt Lake City. Maar voor mij maakt dat niet uit. Het ijs is vlak, er zijn geen bulten. En tegen volgende week is het misschien al sneller."