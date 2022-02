RWDM haalt uit op de transfermarkt: na Kylian Hazard komt nu ook Obbi Oulare

RWDM is sinds kort in Amerikaanse handen en die laat het geld meteen rollen. Eerst werd Kylian Hazard op de slotdag aangetrokken, daarna kwam ook nog Obbi Oulare uit de mouw van sportief directeur Julien Gorius gekropen.

Oulare, 26 inmiddels, komt over van Barnsley. De aanvaller wordt voor anderhalf seizoen gehuurd en RWDM dwong ook een aankoopoptie af.

"We zijn blij om Obbi te kunnen integreren in ons project", luidt het bij RWDM. "Ons doel is om hem weer volledig fit op het veld te krijgen, zodat hij over al zijn capaciteiten kan beschikken."

"Obbi wordt voor 18 maanden uitgeleend om hem de tijd te geven zijn beste niveau te vinden. We hopen dat hij ons dit seizoen al kan helpen, maar het hoofddoel blijft om het volgende seizoen aan te kunnen vatten met een Obbi Oulare die 100% over zijn fysieke en technische mogelijkheden beschikt, zodat hij een steunpilaar kan worden van onze aanval."