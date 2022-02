Philippe Sandler (ex-Anderlecht) ruilt Manchester City voor Feyenoord

Sandler, een jeugdproduct van Ajax, speelde 2 seizoenen geleden bij Anderlecht. De Nederlander was al snel een vaste waarde in het hart van de defensie, maar lag bij paars-wit maanden in de lappenmand door een zware knieblessure.

Na een jaar haalde City, waarvan Sandler eigendom is, de Nederlander terug naar Engeland. Toen hield een enkeloperatie hem maandenlang aan de kant.

Dit seizoen werd Sandler uitgeleend aan Troyes, maar in de Ligue 1 kreeg de Nederlander nauwelijks speelminuten. In eigen land hoopt Sandler bij Feyenoord wel vaker aan de bak te komen.