Neymar wordt 30: niet de opvolger van Messi of Ronaldo, wel uniek

Voor Neymar komen mensen naar het stadion

Topschutter, Voetballer van het Jaar in Brazilië, een Puskas Award voor mooiste goal van het jaar, basisspeler bij de nationale ploeg, winnaar van de Copa Libertadores (Zuid-Amerikaanse Champions League), hij is het allemaal al voor hij op zijn 21e naar Europa trekt.

Deel 1 van de carrière van Neymar da Silva Santos Júnior - kortweg Neymar - speelt zich af in Zuid-Amerika. De tengere, maar aalvlugge aanvaller van Santos is een fenomeen op en naast het veld.

Een greep uit de heerlijke trukendoos van Neymar

Geld, feestjes en blessures

Halfweg deel 2 van zijn carrière neemt Neymar een drastische beslissing. In de zomer van 2017 - hij is dan 25 jaar - trekt hij voor 222 miljoen euro naar PSG. Waarom een winning team met Messi en Suarez verlaten?

Neymar wordt ongeduldig. In Brazilië was hij heel snel dé ster, maar bij Barcelona staat hij eeuwig in de schaduw van Messi. PSG is er als de kippen bij en heeft een argument waarmee (de entourage van) Neymar overtuigd kan worden: geld.

Op Netflix is sinds kort een driedelige documentaire te bekijken over Neymar. De vader van Neymar drukt er de carrière van zijn zoon op een bepaald moment uit in geld. "Het eerste miljoen verdienden we toen hij veertien was".

"Neymar is slecht geadviseerd. Hij heeft gekozen voor het geld en niet voor het sportieve", zegt Toni Freire, verantwoordelijk voor alle supportersorganisaties van Barcelona buiten Spanje. "Dat is de reden dat veel Barça-fans hem sindsdien ook niet meer terug willen."