KV Kortrijk vangt bot bij BAS en KBVB: wintertransfers mogen morgen niet spelen tegen Antwerp

We keren terug naar de kerstperiode. Voor het duel tussen KV Kortrijk-Antwerp breekt een coronagolf uit bij stamnummer 1.



KV Kortrijk wou de match, die gepland stond op 2e kerstdag, spelen. Maar na een gesprek tussen beide clubs en de kalendermanager werd beslist om de wedstrijd uit te stellen.



Tot grote onvrede van KV Kortrijk. Zij benadrukten dat er toen nog geen regels waren binnen het bondsreglement op basis waarvan een match kon worden uitgesteld door coronabesmettingen.



Kortrijk trok naar het BAS om de beslissing aan te vechten, maar komt van een kale reis terug. "Gisterenavond kregen we het bericht dat dit beroep verworpen is", meldt KVK.

De uitgestelde match tussen Antwerp en KV Kortrijk staat morgen op het programma.

Kortrijk kampt nu zelf met 14 afwezigen in de A-kern (door blessures, interlandverplichtingen en schorsingen) en vroeg aan de KBVB om de 6 wintertransfers speelgerechtigd te verklaren. Maar dat verzoek werd niet ingewilligd.



De West-Vlaamse club trok dan maar opnieuw naar de kalendermanager met het verzoek om ook de wedstrijd van morgen uit te stellen. "Ook dit verzoek werd geweigerd", zucht Kortrijk. "We stellen vast dat de regels maar een relatieve waarde hebben."