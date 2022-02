Karel Geraerts: "Undav komt uit moeilijke periode, maar zie hem wel slagen in Engeland"

Karel Geraerts, assistent-coach bij Union, was maandagavond te gast in Extra Time. En dus werd er uiteraard veel gepraat over enkele uitblinkers bij de leider in de Jupiler Pro League. Geraerts bewierookte onder meer Casper Nielsen, Christian Burgess en Deniz Undav.

De Deen Casper Nielsen is de motor op het middenveld van leider Union. Assistent-coach Karel Geraerts zingt de lof van Nielsen, die zondag nog beslissend was in de Brusselse derby tegen Anderlecht.



"Als hij kan trappen, dan is het 7 van de 10 keer op doel", zegt Geraerts. "Hij is een complete voetballer. Hij is fysiek sterk en snel met de bal aan de voet."



"En heel interessant voor ons als coaches: hij is zó slim. Hij staat vaak op de goeie plaats. We hechten er veel belang aan waar en wanneer we druk gaan zetten en dat weet hij perfect, ook in functie van de tegenstander. Hij denkt constant mee op het veld."



"Het is een jongen die er altijd 100 procent voor gaat, ook op training, elke dag weer. Dat is ongelooflijk. Met hem kun je naar de oorlog. Hij kan zó goed voetballen."

"Burgess is een persoonlijkheid en durft al eens te roepen tegen Mazzu"

Naast Casper Nielsen is ook centrale verdediger Christian Burgess een van de steunpilaren van Union. De Engelsman werd in de zomer van 2020 weggeplukt bij Portsmouth in de Engelse 3e klasse.



"Hij was daar kapitein, de leider van het team. Christian is echt wel een heel goede voetballer. Elke club heeft zo'n speler nodig. Een échte Engelsman, ook op training", zegt Karel Geraerts.



"Geloof me vrij: wij hebben geen ploeg met allemaal ja-knikkers. Burgess is een persoonlijkheid. Hij spreekt op training, roept en scheldt soms. Hij gaat ervoor, zelfs tegen Felice Mazzu durft hij al eens te roepen."



"Maar van zo'n kerel weet je dat hij de leiding zal pakken als je hem achterin zet. Hij zal spreken en de ploeg sturen."

"Ik zie Undav wel slagen in Engeland"

Goaltjesdief Deniz Undav presteerde de voorbije wedstrijden wat minder. De aanvaller verhuist na dit seizoen naar Premier League-club Brighton, wellicht spookte die transfer toch wat door het hoofd van de Turkse Duitser, beseft ook Karel Geraerts.



"Hij komt uit een moeilijke periode met zijn transfer. Zondag tegen Anderlecht was zijn minste wedstrijd. Het was niet de Undav die we kennen", klinkt het.



"Zolang hij minder in vorm is en we blijven winnen, is dat geen probleem. Maar ik hoop wel dat hij zijn vorm snel terugvindt, want hij is wel een belangrijke speler voor Union."



Wesley Sonck twijfelt wel over de stap naar de Premier League. "Ik heb het gevoel dat hij het fysiek niet zal aankunnen. In alle matchen gaat het na 70 minuten niet meer zoals het ervoor was. Ik denk dat het niveau van de Premier League te hoog is voor hem."



Geraerts countert: "Hij heeft bij ons wel een enorme evolutie gemaakt. Hij kan zijn lichaam zo goed zetten. Hij is sterk, ongelooflijk slim en weet waar hij moet lopen. Hij ziet het sneller dan een andere speler. Op training denkt hij ook constant mee. Ik zie hem echt wel slagen, al zal hij daar opnieuw een stap moeten zetten."

Het mislukte mopje van Extra Time: "Nielsen blijft bij ons"

Aan het einde van de uitzending probeerde presentator Aster Nzeyimana nog in de maling te nemen met zogezegd "nieuws heet van de naald": een transfer van Casper Nielsen naar PSV.



"We gaan hem enorm hard missen", grijnst Karel Geraerts, die er duidelijk geen snars van gelooft. "Die jongen gaat ons team op dit moment niet in de steek laten. Hij blijft bij ons tot het einde van het seizoen en dan is hij misschien wel klaar voor een volgende stap."



Aster Nzeyimana lacht groen bij het mislukte mopje. "We eindigen op een sisser."