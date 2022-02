Caleb Ewan schiet meteen raak in Saudi Tour

Bekijk de finish van rit 1:

Sprinters overleven gravelstrook op eind

Voor snelle mannen als Ewan, Dylan Groenewegen en Fernando Gaviria was de rittenkoers doorheen Saudi-Arabië het begin van hun seizoen. Op een glooiend parcours en ondanks een gravelstrook van 7,5 km in de slotfase leek rit 1 ook op hun maat.



En zo geschiedde. Een vlucht van 3 met een Noor, een Griek en een Maleisiër, betekende geen enkel gevaar voor de sprintploegen. De vlucht was eraan voor de moeite voor de fel geanticipeerde gravelsectie.



Heel wat renners, onder wie Quick Step-Alpha Vinyl-kopman Andrea Bagioli, gingen onderuit op het verraderlijke stuk.



Ondanks het gravel kregen we toch een pelotonsprint in de buurt van Winter Park nabij Alula. Daarin haalde Ewan, gelanceerd door zijn locomotief Jasper De Buyst, het gemakkelijk voor Laas en Gaviria.



De Buyst, na afloop bewierookt door Ewan, werd nog vierde. Het is al de derde zege van Lotto-Soudal in dit prille seizoen, na overwinningen van Tim Wellens en Arnaud De Lie tijdens de Challenge Mallorca.



De Saudi Tour is aan zijn tweede editie toe. In 2020 werd hij gewonnen door de Duitser Phil Bauhaus, in 2021 werd de wedstrijd door de coronapandemie niet georganiseerd.



De vijfdaagse editie van dit jaar eindigt zaterdag. De etappe van woensdag is 163 kilometer lang en finisht bovenop een helling van 1,5 kilometer.