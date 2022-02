Bekervoetbal: morgen Gent-Club Brugge, kijk donderdag naar Eupen-Anderlecht

Opvallend is dat Gent en Club elkaar 2 keer treffen in 4 dagen: woensdag gaat Club Brugge naar de Ghelamco Arena, zondag komt AA Gent naar Jan Breydel voor de competitie.



Gent haperde de voorbije weken in zijn jacht op Play-off I met 4 op 15 - het won nog niet in 2022. Het denkt nog steeds met plezier terug aan het vorige bezoek van de buur uit Brugge, de 6-1 eind augustus, maar de situatie is nu helemaal anders.



De mindere reeks van Gent was deels te wijten aan een rist afwezigen. In dat opzicht is de mogelijke terugkeer van goudhaantje Tarik Tissoudali goed nieuws. Die ligt sinds zondag immers met Marokko uit de Afrika Cup. In de kwartfinale tegen Standard eind december was Tissoudali met twee goals nog beslissend.



Bij Club Brugge mikken ze na de Europese exit op de dubbel. Het is van 2015 geleden dat Club nog eens de beker won.