"Als Joe Burrow de Super Bowl wint, is de nieuwe Tom Brady misschien wel opgestaan"

Waarom is Tom Brady de grootste aller tijden in de NFL?

Tom Brady, de bekendste American Football-speler, stopt ermee. Maar is de 44-jarige Brady echt wel de grootste aller tijden?



"Dat is altijd moeilijk te zeggen. Elk tijdperk in de NFL is anders", vertelt NFL-volger Jürgen Nijs in De Wereld Vandaag.

"Maar Brady heeft over verschillende tijdperken heen succes geboekt. Hij won 7 keer de Super Bowl en werd 5 keer verkozen tot MVP. Je mag hem dus zeker de grootste aller tijden noemen."