Vandenbempt: "Geen goede evolutie bij Union, weinig psychologisch inzicht bij Kompany"

"Geen goede evolutie in spel van Union"

Of Union nu echt een titelkandidaat is? Het tegendeel beweren zou pas echt onnozel zijn. Coach Felice Mazzu probeert dat wel, maar gelooft dat diep binnenin natuurlijk ook. Net zoals zijn spelers. En eigenlijk krijgen ze elke wedstrijd daar opnieuw de bevestiging van. Deze week boekten ze tegen Club Brugge en Anderlecht 4 op 6. En het had gewoon 6 op 6 moeten zijn: ze hadden gewoon moeten winnen in Brugge. Kandidaat zijn is nog niet hetzelfde als favoriet zijn. Dat betekent ook niet dat ze ook zeker kampioen zullen worden. Maar het zou ook goed zijn, mochten ze er bij Union gewoon voor uitkomen en zeggen dat ze voor het allerhoogste gaan en zien waar het schip strandt. Daar zal niemand hen achteraf voor afrekenen als het dan toch niet lukt.

Wel deze bedenking: ik vind dat Union meer en meer geëvolueerd is naar een spel dat vooral toch leunt op inzet, lopen, duels, organisatie, afwachten en counteren. Dat doen ze natuurlijk geweldig, maar een echt goede evolutie is dat toch niet. Union heeft dat lang gecombineerd met heel erg goed voetbal en initiatief, maar dat is toch almaar minder geworden. Al moet ik zeggen dat de slotfase donderdag in Brugge wel voor Union was. Met respect gezegd: het mag de komende weken wel weer iets meer zijn bij de leider. Wedstrijden die zoals gisteren perfect doodgemaakt worden en beslist worden met een afgeweken bal, daar zal de neutrale voetballiefhebber weinig aan hebben. En met alle sympathie voor dat geweldige verhaal dat Union schrijft en de geweldige sfeer in het Dudenpark, maar de kwaliteit in de topwedstrijd gisteren was toch heel matig.

"Kompany gaf geen blijk van psychologisch inzicht"

Bij Anderlecht is Benito Raman ontevreden met zijn speelkansen. Ik begrijp zijn frustratie, maar het is natuurlijk een heel slecht moment om die nu te gaan uiten in de pers. Zijn ploeg heeft net twee klappen gekregen in vier dagen en zag zijn opgeflakkerde titelhoop de kop ingedrukt worden. Ineens staat Anderlecht weer onder druk in de strijd voor de top 4. Dan getuigt het van niet te veel collectieve spirit om dan over je eigen situatie te jammeren. Maar ik vind ook dat Vincent Kompany niet veel blijk heeft gegeven van psychologisch inzicht bij de keuze door Kouamé, die nog maar net terug was van de Afrika Cup, meteen weer op te stellen ten koste van Raman. Raman moest tijdens de midweekwedstrijd al na een halfuur naar de kant na de rode kaart voor Hoedt, dus daar kreeg hij ook niet echt een kans.

Het is een verwijt dat je vaker hoort: Kompany heeft niet al te veel oog voor de psychologie en het menselijke aspect van zijn spelers.

Kompany maakte wellicht de keuze voor die winnende combinatie Zirkzee-Kouamé, die het voor de winterstop goed had gedaan en een karrenvracht aan doelpunten had opgeleverd.

Maar menselijk, psychologisch was het toch niet goed gedaan. Ik herinner me ook de wedstrijd op de Bosuil, waar hij Refaelov en Raman op de bank zette. Dat was ook niet zo geweldig.

Het is een verwijt dat je vaker hoort: Kompany heeft niet al te veel oog voor de psychologie en het menselijke aspect van zijn spelers. Blijkbaar was hij iemand die aan de top die zachte aanpak niet nodig had. Hij hoefde ook geen uitleg bij de keuzes van de trainer.

Maar het is toch de taak van een goede coach om daar oog voor te hebben. Los van de individuele keuzes was het gisteren over de hele lijn niet goed genoeg. De invallers brachten ook niets bij.

Anderlecht creëert ineens heel weinig kansen en scoort nauwelijks. Wat een contrast met voor de winterstop. Ze hadden een paar van die toppers zeker kunnen en moeten winnen, maar de realiteit is dat ze dat nog geen enkele keer gedaan hebben dit seizoen.