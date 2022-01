Sven Vanthourenhout: "Onze vrees is gisteren werkelijkheid geworden"

"Onze vrees is gisteren werkelijkheid geworden."

Daags na het WK veldrijden blikt bondscoach Sven Vanthourenhout terug op de apotheose bij de mannen.

"We hadden de wedstrijd aangevat met de ingesteldheid om de koers als groep te winnen. Al waren we wel realistisch. Het zou niet gemakkelijk zijn om iemand zoals Pidcock van de wereldtitel te houden."



"Ergens hoopten we dat Pidcock niet zijn beste niveau zou halen en dat hij zou rijden zoals de voorbije weken."

"Maar Pidcock reed 2 procent sneller dan in de vorige crossen. Dat is helemaal zijn verdienste, want daar heeft hij hard voor gewerkt."