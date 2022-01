Niet Roberto Martinez, maar wel Frank Lampard is nieuwe manager Everton

De naam van Belgisch bondscoach Roberto Martinez werd meermaals genoemd in de zoektocht naar een nieuwe coach, maar Everton heeft uiteindelijk aangeklopt bij de 43-jarige Frank Lampard.

De oud-middenvelder moet Everton, dat amper 4 punten boven de degradatiezone hangt, naar veiligere oorden loodsen. Het bekerduel tegen Brentford op zaterdag wordt de eerste uitdaging voor Lampard.

Lampard zat een jaar zonder werk na zijn ontslag bij Chelsea in januari 2021. Daarvoor was het clubicoon van The Blues aan de slag bij Brentford. Lampard veroverde in zijn carrière 3 Premier League-titels, 4 FA Cups, 2 League Cups, de Champions League en de Europa League.

"Het is een enorme eer om een club met zo'n rijke traditie te mogen coachen", zegt Lampard. "De fans willen strijdlust en honger zien en dat moet altijd onze basis zijn. We zullen het samen moeten doen."