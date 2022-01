Kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen: programma, favorieten en Belg Loena Hendrickx

Wat is kunstschaatsen?

Schaatsers worden beoordeeld op vlak van kwaliteit, nauwkeurigheid en moeilijkheidsgraad van hun manoeuvres.De sprong is een van de belangrijkste onderdelen in deze jurysport: 6 types zijn te herkennen op basis van de afzet, de landing en het aantal voltooide rotaties.

Kunstschaatsen is de oudste sport op het programma van de Winterspelen. De discipline werd geïntroduceerd op de Zomerspelen van 1908 in Londen. Ook in 1920 in Antwerpen werd de zeer populaire sport geprogrammeerd, maar vanaf Chamonix (1924) verhuisde kunstschaatsen naar het menu van de Winterspelen.

Waar vindt het plaats?

Het kunstschaatsen vindt plaats in het Capitol Indoor Stadium in Peking, waar op de Zomerspelen van 2008 het volleybaltoernooi werd gehouden. Het gebouw kreeg speciaal voor deze Spelen een facelift. Naast het kunstschaatsen moet je hier ook zijn voor het shorttrack.

Wie zijn de favorieten?

De Japanner Hanyu Yuzuru was in de jongste edities allerminst een risicobelegging. Hij won het goud in de solocompetitie in Sotsji (2014) en Pyeonchang (2018). De tweevoudige wereldkampioen (2014 en 2017) is de te kloppen man en gaat voor een triple, iets wat sinds 1928 niet meer gerealiseerd is.

Zijn grootste concurrent wordt Nathan Chen. De Amerikaan heeft nog geen individuele olympische medaille veroverd (wel brons op het teamevent in 2018), maar de resultaten van de jongste jaren spelen in zijn kaart. In 2018, 2019 en 2021 werd hij wereldkampioen.

De Japanner Uno Shoma – zilver in Pyeongchang – is de derde medaillefavoriet bij de mannen.

Bij de vrouwen zal het normaal gezien al Rusland zijn wat de klok slaat. Wereldrecordhoudster Kamila Valijeva (15), wereldkampioene Anna Sjtsjerbakova (17) en Alexandra Troesova (17) kleurden midden januari het EK-podium en zouden ook in Peking de buit moeten verdelen, tenzij hun vaccinatiestatus roet in het eten gooit.

In het paarrijden krijgen we alleszins nieuwe laureaten. De Duitsers Aljona Savchenko en Bruno Massot zijn gepensioneerd. Wenjing Sui en Cong Han hopen voor eigen volk de fakkel over te nemen, maar ze moeten wel afrekenen met de Fransen Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron.