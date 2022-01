Het WK-dagboek van Maarten Vangramberen: "Superschattig om Pidcock in het Nederlands te horen"

"Schattig om Pidcock zo bezig te horen"

Het is Tom Pidcock geworden en het was ook meer een wegrit dan een veldrit. En hij is wereldtop op de weg.

Hij was wel heel zenuwachtig. Hij wou ook geen startinterview geven bijvoorbeeld, maar achteraf was hij poeslief. En hij heeft zich aan zijn afspraak gehouden. Na de cross in Herentals zei hij dat hij in het Nederlands zou antwoorden indien hij wereldkampioen werd.

Het was eigenlijk heel erg schattig om hem zo bezig te horen.