Dimitri Van den Bergh krijgt geen uitnodiging voor Premier League Darts

Van den Bergh grijpt zo naast een ticket voor de Premier League Darts. In 2021 mocht onze landgenoot wel deelnemen aan de prestigieuze competitie. Toen kon hij zich in een beslissend duel tegen Clayton net niet plaatsen voor de play-offs en eindigde hij als 5e.

Het WK darts was op een grote teleurstelling uitgedraaid voor Van den Bergh, dus moest hij wel op de Masters indruk maken. Maar hij verloor in de achtste finales na een nagelbijter tegen titelverdediger Jonny Clayton.

Nieuw format

De Premier League zit in 2022 in een nieuw jasje. De acht deelnemers werken in totaal 16 mini-toernooien af in Engeland, Ierland, Duitsland en Nederland.

Elke speelronde staan er 7 wedstrijden op het programma: 4 kwartfinales, 2 halve finales en een finale. Er wordt telkens gespeeld naar een best of 11 legs.

De winnaar van een speelronde krijgt 5 punten voor het klassement (en een cheque van 12.000 euro), de verliezende finalist 3 punten en de halve finalisten krijgen er 2. De top 4 van het klassement speelt na 16 speelrondes play-offs voor de eindwinst.

Nog een nieuwigheid: de deelnemers gooien hun pijltjes naar een gloednieuw dartsbord. Na een samenwerking van 25 jaar met Unicorn schakelt de PDC over naar de borden van Winmau. Er waren al langer klachten over de oudere borden, die snel sleten.