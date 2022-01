De erfenis van het WK in Fayetteville: "Investeringen op lange termijn"

"Dit is het MTB-centrum in de VS. Ze zijn er zelf vragende partij voor. Ze willen de verantwoordelijkheid dragen. Hier zit dus een bedoeling achter."

"Dit (Fayetteville) wordt iets anders", verzekert ex-crosser Timothy Johnson. "Dit parcours is gebouwd met veldrijden en mountainbiken in het achterhoofd, bovendien op het niveau van een Wereldbeker of een WK."

Het vorige WK in Louisville 2013 heeft amper iets teweeggebracht in die streek. Er zijn wel lokale races, maar grote evenementen worden er niet georganiseerd.

Fayetteville is fietsgek, zo stelden onze reporters deze week vast in de VS. De clan achter de Walmart-supermarkt, de grootste warenhuisketen in de States, is verliefd op de fiets en dat vertaalt zich in de regio.

"Er zijn veel veldritten in de VS"

Vooral de MTB-factor is bijzonder hot in Fayetteville. Waren de WB veldrijden van oktober en het WK van afgelopen weekend dan veeleer een promotiestunt voor dat MTB-luik?

Timothy Johnson: "De cross zal zeker en vast terugkeren naar hier. Het is een deel van de strategie om volk naar hier te lokken. Welk type fiets je dan wil gebruiken, dat maakt niet uit."

Al staat veldrijden wel duidelijk in de schaduw. "En toch zijn er veel races in de VS, vooral in Colorado, New England, North-Carolina en Californië."

"De sport is gelanceerd, maar er ontbreekt een pinnacle, een echt toppunt. Dat hebben we dit weekend nu wel gehad en dat moeten we vaker doen."

"Dan zal men hier ook beter begrijpen wat het betekent als Marianne Vos naar haar 8e wereldtitel sprint. Ik ben hoopvol dat de mensen hier echt beseffen wat het betekent om een WK veldrijden te organiseren."

Het publiek was in de VS alleszins crossgek. "Als je naar de Tour kijkt in de VS, dan is dat vaak omdat je het kan bekijken op je tv en omdat het je interesseert. Cyclocross, daar moet je echt naar zoeken. Maar als je beelden vindt, dan blijf je kijken."