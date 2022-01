Christian Eriksen begint aan tweede deel van zijn loopbaan bij Brentford

Voor Christian Eriksen zal er altijd een voor en na 12 juni 2021 zijn.

De Deense balkunstenaar maakte carrière bij Ajax, Tottenham en Inter, maar sinds die noodlottige EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland was zijn toekomst hoogst onzeker.

Eriksen werd getroffen door een hartstilstand, maar kon gereanimeerd worden op het veld. De Deense aanvallende middenvelder kreeg uiteindelijk een defibrillator en was vastberaden om terug te keren op een voetbalveld.

Dat zou evenwel niet meer gebeuren bij Inter, want in Italië is het verboden om met een defibrillator te voetballen.

De Italiaanse kampioen liet het contract van de Deen ontbinden en Eriksen - die sinds Denemarken-Finland niet meer gespeeld heeft - bouwde zijn vorm op bij onder meer Ajax in afwachting van een nieuwe transfer.

De deal met Brentford is vandaag geofficialiseerd. Eriksen tekent tot de rest van het seizoen bij de nummer 14 in de Premier League.